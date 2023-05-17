Лаутаро Мартинес поделился секретом успеха «Интера» в Лиге чемпионов

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес дал интервью после выхода своей команды в финал Лиги чемпионов.

Полуфинальное противостояние «Интера» с «Миланом» завершилось триумфом «россонери» с общим счётом 3:0. Минимальную победу в ответной встрече коллективу Симоне Индзаги принёс гол Мартинеса, забитый на 74-й минуте.

«Сплочённость – самое главное, я знаю это по чемпионату мира, – делится мыслями аргентинец. – Добиваться успехов становится проще, когда команда сплочена и трудится ради общей цели. «Интер» заслуженно одержал победы в этих матчах. Победа в Лиге чемпионов после триумфа на чемпионате мира – это мечта, но пока рано об этом думать», – сказал в интервью SportMediaset Мартинес.