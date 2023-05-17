Бегович: «Надо признать - «Интер» заслужил»

Миланский «Интер» прошел в финал Лиги чемпионов, команда обыграла «Милан» в каждом из двух матчей полуфинала. Боснийский голкипер Асмир Бегович, какое-то время выступавший за «Милан», прокомментировал итоги сражения. Он считает квалификацию «Интера» заслуженной.

- Честно говоря, «Интер» заслужил это, особенно по сумме двух матчей. «Милан» имел шансы во второй игре, но не использовал их. В сумме двух матчей же «Интер» просто оказался лучше, и все, - цитирует слова Беговича BBC Sport.

В финале «Интер» сыграет либо с английским «Манчестер Сити», либо с мадридским «Реалом».