""Тонали выступил с мотивирующей речью перед дерби с «Интером» в ЛЧ""

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали на сегодняшней пресс-конференции перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Интера» заявил, что его клуб завтра сделает всё, чтобы добыть победу и реабилитироваться за поражение недельной давности.

«Мы не в силах изменить результат, который показали в первой игре. Но в наших силах работать всем вместе, чтобы добиться желаемого в ответном матче. Мы все понимаем важность завтрашней игры и каждый, кто завтра наденет футболку «Милана», знает, что ему нужно делать на поле», - цитирует Тонали пресс-служба УЕФА.

Дерби «Интера» и «Милана» в рамках ответного полуфинала состоится уже завтра, 16 мая, место действия – неизменная арена миланского дерби – стадион «Сан-Сиро».

В первой игре, напомним, уверенную победу ознаменовали «нерадзурри» - 2:0. Отличились Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.

Букмекеры практически не верят в то, что «Милан» пройдёт «Интер»