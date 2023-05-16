Симоне Индзаги – пятый итальянский тренер, который сыграет в финале ЛЧ с итальянским клубом

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги станет пятым в истории тренером-итальянцем, который сыграет со своим клубом из Италии в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Opta, раньше это удавалось только четырём итальянским специалистам. Три раза в финал ЛЧ выходил Фабио Капелло у руля «Милана», четыре – Марчелло Липпи, возглавлявший «Ювентус». Трижды в финал ЛЧ с «Миланом» выходил Карло Анчелотти, дважды – Массимилиано Аллегри с «Ювентусом».

Напомним, минувшим вечером «нерадзурри» в миланском дерби с минимальным счётом обыграли «Милан». О том, как это было, читайте в нашей статье.