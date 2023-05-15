Пиоли: «Леау в порядке, он готов сыграть с «Интером»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Интером». Напомним, первый поединок завершился поражением «Милана» со счётом 0:2.

«Леау в порядке, он готов сыграть с «Интером». Вчера тренировались почти все футболисты. Мы надеемся, что в строй также вернуться Раде Крунич и Джуниор Мессиас», – сказал Пиоли на пресс-конференции.

Леау отсутствовал в первом матче против «Интера» в полуфинале. Зато в последних двух матчах четвертьфинала против «Наполи» португалец отметился двумя результативными передачами.