​«Интер» огласил состав на ответный матч Лиги чемпионов с «Миланом»

Во вторник вечером «Интер» и «Милан» будут разыгрывать первый билет в полуфинал Лиги чемпионов. Наставник «нерадзурри» Симоне Индзаги принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Лаутаро Мартинес, Джеко.

Напомним, что шесть дней назад «Интер» обыграл «Милан» в формально выездном поединке с результатом 2:0. Авторами забитых мячей стали Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.

Матч «Интер» - «Милан» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.