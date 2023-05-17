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Лига чемпионов

Булыкин: «Рано ставить Индзаги в один ряд с Гвардиолой и Анчелотти» эксклюзив

17 Мая 2023 • 15:55 Комментировать
Интер Милан
1:0
Милан
окончен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выход «Интера» в финал Лиги чемпионов.

Напомним, что «Интер» в полуфинале обыграл «Милан» дважды – 2:0 и 1:0.

- Счёт соответствует результату матча?

- «Милану» для увеличения шансов на выход в финал надо было забивать в первом тайме, команда не смогла справиться с этой задачей. «Интер» был сильнее по игре, так что счёт и результат закономерны.

- Пиоли заслужил второй шанс и должен остаться в клубе?

- Чемпионство в прошлом сезоне говорит о многом, учитывая то, что состав у команды хороший, но не самый сильный. Сейчас они могут квалифицироваться в Лигу чемпионов и дошли до полуфинала турнира. Еврокубки - совсем друга история по сравнению с чемпионатом, а тот факт, что «россонери» дошли до такой стадии, говорит о многом. Думаю, Пиоли заслуживает доверия.

- В то же время Индзаги показал себя уже состоявшимся специалистом на уровне Лиги чемпионов?

- Рано говорить о его успехах. Каждый футболист может единоразово одержать победу в турнире, а потом ничего не выигрывать. Этот успех надо закреплять из года в год. При Индзаги «Интер» стал показывать неплохие результаты, но команда не прошла длительную проверку. Рано ставить Индзаги в один ряд с Гвардиолой и Анчелотти.

- Для команды Симоне этот сезон в любом случае сверхуспешный?

- Конечно, раз они дошли до финала Лиги чемпионов. Это многое значит.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дмитрий Булыкин Симоне Индзаги
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