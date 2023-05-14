Лукаку: «Главное – команда, я готов оставаться в запасе, если так нужно тренеру»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку высказался после победы над «Сассуоло» в матче Серии А (4:2).

Бельгиец отметился дублем, выйдя в старте. В недавней встрече с «Миланом» в Лиге чемпионов (2:0) форвард был запасным, а на поле появился лишь в концовке.

«Было очень важно победить, и я очень рад. «Сассуоло» всегда доставляет нам много проблем. Мы в хорошей форме, но, на мой взгляд, ещё можем прибавить физически.

Конечно, каждый игрок хочет как можно чаще выходить в старте, но решения принимает тренер. Как я всегда говорю, главное – это «Интер», я отдаю всё ради блага команды», – заявил в интервью Sky Sport Лукаку.