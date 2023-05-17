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Лига чемпионов

«Милан» установил антирекорд Лиги чемпионов

17 Мая 2023 • 12:25 Комментировать
Интер Милан
1:0
Милан
окончен

Итальянский «Милан» покинул Лигу чемпионов, дважды проиграв в полуфинале землякам из «Интера» - даже не сумев забить хотя бы гол. В целом же, «Милан» провел двенадцать игр в закончившейся для него кампании - и аж в пяти матчах не смог забить, дважды в групповом этапе и трижды в плей-офф. Среди команд, которые пробивались в полуфинал Лиги чемпионов, еще не было участников, которые при этом не смогли бы забить аж в пяти матчах.

Напомним, что «Милан» семь раз выигрывал Лигу чемпионов, но в последний раз это случилось в 2007 году. Обидчик «Милана», «Интер», в финале сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» - «Реал». 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан
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