«Милан» установил антирекорд Лиги чемпионов

Итальянский «Милан» покинул Лигу чемпионов, дважды проиграв в полуфинале землякам из «Интера» - даже не сумев забить хотя бы гол. В целом же, «Милан» провел двенадцать игр в закончившейся для него кампании - и аж в пяти матчах не смог забить, дважды в групповом этапе и трижды в плей-офф. Среди команд, которые пробивались в полуфинал Лиги чемпионов, еще не было участников, которые при этом не смогли бы забить аж в пяти матчах.

Напомним, что «Милан» семь раз выигрывал Лигу чемпионов, но в последний раз это случилось в 2007 году. Обидчик «Милана», «Интер», в финале сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» - «Реал».