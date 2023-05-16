​Леау – в составе «Милана» на ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Интера»

Во вторник вечером «Интер» и «Милан» проведут ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Рулевой «россонери» Стефано Пиоли включил в стартовый состав своей команды следующих исполнителей:

Меньян, Калабрия, Тьяу, Томори, Тео Эрнандес, Тонали, Крунич, Мессиас, Диас, Леау, Жиру.

Как видим, нападающий Рафаэл Леау вернулся в состав «Милана». Первую игру он пропустил из-за травмы.

Напомним, что в первом матче «Милан» проиграл «Интеру» со счётом 0:2. Оба гола «россонери» пропустили в начале встречи.

Футболисты «Интера» и «Милана» услышат стартовый свисток в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.