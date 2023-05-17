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Чемпионат Италии. Серия А

Озбилиз: «Мхитарян — лучший игрок в истории армянского футбола»

17 Мая 2023 • 16:49 Комментировать
Интер Милан
1:0
Милан
окончен

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз прокомментировал выход «Интера» в финал Лиги чемпионов. Напомним, что в составе «нерадзурри» выступает соотечественник Озбилиза Генрих Мхитарян.

По словам Озбилиза, вся Армения гордится выступлениями Мхитаряна, так как его выход в финал Лиги чемпионов — очень больше достижение для всего народа.

«Мхитарян уже очень многое сделал для своей страны, если и выиграет Лигу чемпионов, то будет круто! В финале будет один матч, фавориты не всегда побеждают. Он точно лучший игрок в истории армянского футбола», — приводит слова Озбилиза Metaratings.

В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» по сумме двух встреч одолел «Милан» (3:0). В финале турнира «нерадзурри» встретятся с победителем пары «Манчестер Сити» — «Реал». Ответный матч этих команд состоится сегодня, 17 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Генрих Мхитарян Араз Озбилиз
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