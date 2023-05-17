Джеррард похвалил Симоне Индзаги

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард нахваливает Симоне Индзаги - в успехе «Интера», который выбрался в финал Лиги чемпионов, его большая заслуга, уверен Стивен.

- Надо отдать ему должное, он мог легко сломаться под давлением эмоций, но он не сломался. Он не предоставил пространства Рафаэлю Леау, «Интер» отлично защищался, были произведены правильные замены. Индзаги нашел правильную формулу для своей команды, - цитирует слова Джеррарда BBC Sport.

В финале миланскому клубу предстоит сыграть с победителем пары «Манчестер Сити» - «Реал». Последний матч сезона ЛЧ состоится 10 июня.