Жиру: «Соперник заслужил финал»

Итальянский «Милан» снова, уже в четвертый раз в 2023 году, проиграл миланскому «Интеру», упустив возможность выйти в финал Лиги чемпионов. Там сыграет злейший враг «россонери». Французский нападающий Оливье Жиру, который вышел в стартовом составе во вчерашнем матче, но не сумел отметиться хоть сколь-нибудь запоминающимися действиями, признал, что «Интер» заслужил выход в финал самого престижного клубного турнира футбольной Европы.

- «Интер» заслужил выход в финал Лиги чемпионов, это следует признать, - цитирует слова Жиру итальянское новостное агентство ITASportPress.