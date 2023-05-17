Пиоли: «Интер» заслуженно вышел в финал»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями после проигранного полуфинала Лиги чемпионов.

«Россонери» уступили «Интеру» с минимальным счётом в ответной игре. На прошлой неделе команда Индзаги также оказалась сильнее – 2:0.

«Интер» играл лучше нас, если брать в расчёт обе игры, поэтому заслуженно вышел в финал. Мы провалили первые 15 минут первого матча, за что сильно поплатились. Выход в финал Лиги чемпионов стал бы для нас фантастическим достижением, но теперь мы должны сосредоточиться на оставшихся матчах чемпионата», – приводит инсайдер Николо Скира слова наставника «Милана».