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Лига чемпионов

Пиоли: «Интер» заслуженно вышел в финал»

17 Мая 2023 • 00:28 Комментировать
Интер Милан
1:0
Милан
окончен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями после проигранного полуфинала Лиги чемпионов.

«Россонери» уступили «Интеру» с минимальным счётом в ответной игре. На прошлой неделе команда Индзаги также оказалась сильнее – 2:0.

«Интер» играл лучше нас, если брать в расчёт обе игры, поэтому заслуженно вышел в финал. Мы провалили первые 15 минут первого матча, за что сильно поплатились. Выход в финал Лиги чемпионов стал бы для нас фантастическим достижением, но теперь мы должны сосредоточиться на оставшихся матчах чемпионата», – приводит инсайдер Николо Скира слова наставника «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Стефано Пиоли
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