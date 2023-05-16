Лаутаро Мартинес забил 8-й гол в ворота «Милана» – больше, чем любому другому сопернику

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес вновь огорчил «Милан» в дерби.

Аргентинец поразил ворота «россонери» в сегодняшней ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов, доведя общий счёт противостояния до крупного (3:0). Согласно сведениям Opta, этот гол стал для Лаутаро восьмым в матчах против «Милана» во всех турнирах – больше, чем с любым другим соперником.

Мартинес пополнил ряды «Интера» в 2018 году, перебравшись из аргентинского «Расинга». В активе 25-летнего нападающего 25 забитых мячей и десять результативных передач в 51 матче нынешней кампании, включая три гола и три ассиста в Лиге чемпионов.