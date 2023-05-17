Рио Фердинанд: «Интер» - «андердог» финала»

Миланский «Интер» пробился в финал Лиги чемпионов, и английский защитник Рио Фердинанд считает, что вне зависимости от исхода другого полуфинала между «Реалом» и «Манчестер Сити» миланский клуб будет в финале Лиги чемпионов так называемым «андердогом» - «темной лошадкой» в переводе на русский язык.

- Я не хочу показаться неуважительным по отношению к «Интеру», но в финале они в любом случае будут «андердогами». У них солидная команда, есть закаленные в больших матчах игроки, но во время группового этапа никто бы не мог подумать, что они выйдут аж в финал турнира, - цитирует слова Фердинанда BBC Sport.