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Лига чемпионов

Рио Фердинанд: «Интер» - «андердог» финала»

17 Мая 2023 • 20:53 Комментировать
Интер Милан
1:0
Милан
окончен

Миланский «Интер» пробился в финал Лиги чемпионов, и английский защитник Рио Фердинанд считает, что вне зависимости от исхода другого полуфинала между «Реалом» и «Манчестер Сити» миланский клуб будет в финале Лиги чемпионов так называемым «андердогом» - «темной лошадкой» в переводе на русский язык.

- Я не хочу показаться неуважительным по отношению к «Интеру», но в финале они в любом случае будут «андердогами». У них солидная команда, есть закаленные в больших матчах игроки, но во время группового этапа никто бы не мог подумать, что они выйдут аж в финал турнира, - цитирует слова Фердинанда BBC Sport. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Рио Фердинанд
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