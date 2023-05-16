Монтелла: «Интер» должен грамотно распорядиться полученным преимуществом»

Бывший итальянский нападающий Винченцо Монтелла, в свое время тренировавший «Милан», не уверен в том, что итальянский клуб сможет пройти «Интер», но не исключает полностью вероятность того или иного сюрприза. По словам Монтеллы, у «Интера» есть преимущество, но им еще надо распорядиться должным образом.

- Это полуфинал Лиги чемпионов, это всегда непростые матч, но и в них могут быть сюрпризы. У «Интера» есть преимущество, но им еще надо распорядиться, - считает Монтелла.

Встреча полуфинала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером» начнется в двадцать два часа по московскому времени.