Капелло раскритиковал Браима Диаса

Итальянский «Милан» проиграл в ответном матче землякам из «Интера» и вылетел из Лиги чемпионов, однако все могло пойти иначе, если бы в начале ответной игры испанский нападающий Браим Диас реализовал верный голевой момент. Увы, он пробил слишком слабо и бесхитростно примерно с десяти метров, позволив голкиперу «Интера» отвести угрозу. Диаса раскритиковал Фабио Капелло, бывший наставник «Милана».

- Браим Диас совершил грубую ошибку, он, фактически, не реализовал пенальти. Забитый гол придал бы совсем другой тонус игре, - расстроен итальянский специалист, слова которого цитирует pianetamilan.it.