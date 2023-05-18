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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло раскритиковал Браима Диаса

18 Мая 2023 • 04:17 Комментировать
Интер Милан
1:0
Милан
окончен

Итальянский «Милан» проиграл в ответном матче землякам из «Интера» и вылетел из Лиги чемпионов, однако все могло пойти иначе, если бы в начале ответной игры испанский нападающий Браим Диас реализовал верный голевой момент. Увы, он пробил слишком слабо и бесхитростно примерно с десяти метров, позволив голкиперу «Интера» отвести угрозу. Диаса раскритиковал Фабио Капелло, бывший наставник «Милана».

- Браим Диас совершил грубую ошибку, он, фактически, не реализовал пенальти. Забитый гол придал бы совсем другой тонус игре, - расстроен итальянский специалист, слова которого цитирует pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабио Капелло Браим Диас
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