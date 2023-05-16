Черданцев оговорился в прямом эфире полуфинала ЛЧ, перепутав обыкновенные дроби

Российский телекомментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев в прямом эфире ответного полуфинального матча между «Интером» и «Миланом» в Лиге чемпионов допустил забавную оговорку.

«За «Интер» сегодня болеют 3/4 стадиона «Сан-Сиро». Оставшаяся треть болеет за «Милан», - произнёс комментатор, перепутав обыкновенные дроби то ли из-за концентрации на событиях миланского дерби, то ли из-за переживаний за судьбу одного из итальянских грандов.

Напомним, что «нерадзурри» и «россонери» в ответной полуфинальной битве счёт пока не открыли – после перерыва на табло горят нули, а в первом матче, что состоялся неделю назад, уверенно победил «Интер» - 2:0.

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