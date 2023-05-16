Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

16 Мая 2023 • 21:20 Комментировать (3)
Интер Милан
0:0
Милан
1 2.75 X 2.95 2 3.10
1-й тайм

В Италии проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Интер Милан0:0Милан
Онана АндреДармиан МаттеоАчерби ФранческоБастони АлессандроДюмфрис ДензелБарелла НиколоЧалханоглу ХаканМхитарян ГенрихДимарко ФедерикоМартинес ЛаутароДжеко Эдин
Запасные: Де Врей СтефанБелланова РаульГосенс РобинЛукаку РомелуКордац АлексАслани КристьянГальярдини РобертоСтанкович АлександерД'Амброзио ДанилоБрозович МарселоХанданович СамирКорреа Хоакин
Меньян МайкКалабрия ДавидеТиав МаликТомори ФикайоЭрнандес ТеоТонали СандроКрунич РадеМессиас ЖуниорДиас БраимЛеау РафаэлЖиру Оливье
Запасные: Габбия МаттеоБалло-Туре ФодеКьяер СимонПобега ТоммазоРебич АнтеКалюлю ПьерСалемакерс АлексисДе Кетеларе ШарльОриги ДивокМиранте АнтониоФлоренци АлессандроНава Лапо
16 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
gresnik
16 Мая 2023 в 22:36
мдеее завтра будет определяться победитель ЛЧ...а тут совсем всё тухло =(((
NOBODY
16 Мая 2023 в 21:59
поехали ))
NOBODY
16 Мая 2023 в 21:43
Милану в гостях тяжело будет...))))))))))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
45 мин
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
0
0
2.07 3.25 4.00
Видео
17.05.23 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Реал Мадрид Реал Мадрид
1.61 4.30 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Мая
22:37 · Лига чемпионов
Джеррард рассказал, за счёт чего «Милан» мог бы обыграть «Интер»
22:35 · Лига чемпионов
Гранат назвал точный счёт матча «Манчестер Сити» - «Реал»
22:30 · Лига чемпионов
Рио Фердинанд: «Леау может вытянуть команду»
22:25 · Лига чемпионов
Матерацци: «Ибрагимович так и не сможет выиграть Лигу чемпионов»
22:25 · Лига чемпионов
Пиоли: «Сегодня я стану либо самым счастливым тренером в мире, либо самым разочарованным»
22:16 · Лига чемпионов
Капелло считает, что судьба матча с «Интером» зависит не от Леау, а от других игроков «Милана»
21:27 · Лига чемпионов
Звёзды «Реала» и «Милана» претендуют на звание лучшего французского игрока в зарубежных лигах 1
21:24 · Лига чемпионов
​«Манчестер Сити» - «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 17 мая 2023
21:20 · Лига чемпионов
Модрич — о матче с «Манчестер Сити»: «Реал» спокоен и уверен в своих силах»
20:42 · Италия. Серия А
Беннасер высказался о своей травме после перенесённой операции
20:41 · Лига чемпионов
​Леау – в составе «Милана» на ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Интера» 1
20:41 · Лига чемпионов
​«Интер» огласил состав на ответный матч Лиги чемпионов с «Миланом»
20:34 · Лига чемпионов
​Камавинга готов сыграть с «Манчестер Сити» - Модрич
20:18 · Лига чемпионов
Анчелотти заявил, что «Реал» готов к быстрому голу «Манчестер Сити» в ответном матче 1
20:03 · Лига чемпионов
Уолкер: «Манчестер Сити» не хватает победы в Лиге чемпионов, мы в долгу перед владельцами клуба» 1
Все новости
Рекомендуем