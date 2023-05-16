«Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Италии проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Интер Милан - Милан
Доступ после регистрации
Протокол игры
Онана Андре•Дармиан Маттео•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих•Димарко Федерико•Мартинес Лаутаро•Джеко Эдин
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Тиав Малик•Томори Фикайо•Эрнандес Тео•Тонали Сандро•Крунич Раде•Мессиас Жуниор•Диас Браим•Леау Рафаэл•Жиру Оливье
16 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Бан пользователя