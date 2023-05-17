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Лига чемпионов

Деменко: «Команда, которая выйдет в финал, всё равно победит «Интер» эксклюзив

17 Мая 2023 • 12:55 Комментировать (1)
Интер Милан
1:0
Милан
окончен

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о выходе «Интера» в финал Лиги чемпионов.

«Когда посмотрел игру, то было видно, что «Интер» показал колоссальный настрой. Он был сильнее на этом этапе. «Милан» совершенно не мог ничего противопоставить такому «Интеру». Даже Жиру вообще коснулся мяча несколько раз, и я не запомнил, чтобы он у него оставался долго в ногах. Сейчас мы смотрим, что «Интер» эта такая команда, которая хорошо играет в обороне. Но, я думаю, что команда, которая выйдет в финал, всё равно победит «Интер», — сказал Деменко.

16 мая в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Милан» со счётом 1:0. В первом матче команда Симоне Индзаги победила «красно-чёрных» со счётом 2:0.

Таким образом, в финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» - «Реал», которые сыграют сегодня, 17 мая.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Манчестер Сити Симоне Индзаги Лига Чемпионов Максим Деменко
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Комментарии (1)
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Roni06
17 Мая 2023 в 13:42
Не факт!
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