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Лига чемпионов

Мостовой не верит в «Милан» перед ответным матчем с «Интером» в ЛЧ

15 Мая 2023 • 18:44 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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16.05 22:00

Бывший российский полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой считает, что миланский «Интер» точно не уступит свою путёвку в финал Лиги чемпионов принципиальным конкурентам из «Милана».

«Никто не предполагал, что в первом матче «Милан» пропустит в первые десять минут. Потом наступил период равной игры. В ответной игре «Интер» тоже может забить», - рассказал Мостовой для «Газеты.Ру», добавляя, что сейчас все игроки «Интера» находятся в хорошей форме.

Напомним, что на прошлой неделе «нерадзурри» уверенно обыграли подопечных Стефано Пиоли – 2:0. Ответный матч между двумя командами с «Сан-Сиро» состоится уже завтра, 16 мая.

«Ничья или чья-то минимальная победа», - заключил Мостовой.

Мостовой считает, что у «Манчестер Сити» чуть больше шансов на проход в финал ЛЧ

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Александр Мостовой
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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