Пиоли надеется, что Леау сыграет в ответном матче с «Интером»

Отсутствие португальца Рафаэля Леау в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против миланского «Интера» стало большой потерей для «Милана» - команда Стефано Пиоли вышла на поле не совсем уверенной в себе и очень быстро получила два гола в свои ворота. Португалец получил травму в предыдущей игре чемпионата Италии против «Наполи». Пиоли надеется, что в ответном матче Леау сможет помочь команде.

- Посмотрим, сегодня он не был в состоянии сыграть. Ответный матч через шесть дней, надеюсь, он сыграет, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Ответный матч состоится шестнадцатого мая.