Капелло: «Интер» способен создать проблемы как «Реалу», так и «Манчестер Сити»

Бывший наставник «Милана» и сборной России, Фабио Капелло, не особо верит в то, что «Милан» сможет отыграться после поражения от «Интера» в первом полуфинальном матче ЛЧ. Он уже готовится к тому, что «Интер» сыграет в финале и уверен в том, что команда Симоне Индзаги создаст проблемы любому сопернику - «Реалу» или «Манчестер Сити».

- «Интер» очень близок к финалу Лиги чемпионов. Если команда и в финале будет играть столь же напористо и интенсивно, как с «Миланом», то она создаст проблемы как «Реалу», так и «Манчестер Сити», - уверен Капелло, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.