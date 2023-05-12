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Лига чемпионов

Капелло: «Интер» способен создать проблемы как «Реалу», так и «Манчестер Сити»

12 Мая 2023 • 02:49 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
16.05 22:00

Бывший наставник «Милана» и сборной России, Фабио Капелло, не особо верит в то, что «Милан» сможет отыграться после поражения от «Интера» в первом полуфинальном матче ЛЧ. Он уже готовится к тому, что «Интер» сыграет в финале и уверен в том, что команда Симоне Индзаги создаст проблемы любому сопернику - «Реалу» или «Манчестер Сити».

- «Интер» очень близок к финалу Лиги чемпионов. Если команда и в финале будет играть столь же напористо и интенсивно, как с «Миланом», то она создаст проблемы как «Реалу», так и «Манчестер Сити», - уверен Капелло, слова которого цитирует  итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Фабио Капелло
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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