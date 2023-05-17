«Интер» – первый за четыре года финалист Лиги чемпионов, занявший второе место в группе

«Интер» превзошёл ожидания в Лиге чемпионов, добравшись до финала.

«Нерадзурри» уверенно одолели «Милан» в полуфинале – 3:0 по сумме двух встреч. Ранее команде Симоне Индзаги удалось справиться с «Бенфикой» (2:0 и 3:3) и (1:0 и 0:0). В групповой стадии «Интер» занял второе место, набрав 10 очков и уступив «Баварии», на счету которой 18 баллов. Как отмечает Opta, миланцы стали первой за четыре года командой, не сумевшей выиграть свою группу, но дошедшей до финала. В сезоне-2018/19 этого добились сразу оба финалиста – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

В финале «Интеру» предстоит сыграть против «Манчестер Сити» либо мадридского «Реала» – первый матч этих команды завершился вничью (1:1).