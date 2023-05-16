Березовский надеется, что «Интер» выйдет в финал Лиги чемпионов

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский ответил на вопрос, сможет ли армянский хавбек «Интера» Генрих Мхитарян выиграть с командой Лигу чемпионов.

«Очень надеюсь, «Интер» будет в финале. Сами знаете, финальные матчи непредсказуемы. Всего одна игра — всякое может произойти. Буду всячески болеть за «Интер», но понимаю, что им будет очень-очень сложно», — цитирует Березовского «Чемпионат».

Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» одержал победу над «Миланом» со счетом 2:0. Ответная игра пройдет сегодня, 16 мая. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.