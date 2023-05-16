Пануччи: «Надежда только на Леау»

Бывший защитник итальянской сборной Кристиан Пануччи, выступавший в составе «Милана» в 90-е годы прошлого сезона, надеется на то, что гений Рафаэла Леау поможет тем или иными образом «Милану» решить вопрос и выйти в финал после поражения в первом матче со счетом 0:2. Леау пропустил первый матч из-за травмы.

- Леау - это игрок, который включает свет, который приносит команде надежность, уверенность, который умеет менять игровой ритм. В этот вечер надежда только на Леау, - цитирует слова Пануччи pianetamilan.it.

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