Пиоли: «Милану» не хватило точности у чужих ворот»

Наставник «Милана» Стафано Пиоли высказался об игре своей команды в поединке полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (0:1).

Общий счёт противостояния – 0:3. Примечательно, что «Милан» проиграл «Интеру» все четыре дерби в 2023 году, не забив при этом ни одного гола.

«Я не могу ни в чём винить своих игроков – они отдали все силы. Мы старались играть в свой футбол и делали всё от нас зависящее, но этого не хватило.

Думаю, сегодня была равная игра, но мы не реализовали свои шансы. Команда хорошо контролировала мяч, однако у чужих ворот нам не хватало точности. Мы пропустили как раз в тот момент, когда я готовил замены, и на этом всё закончилось», – поведал в интервью SportMediaset Пиоли.