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Лига чемпионов

«Интер» забил в девяти матчах ЛЧ в нынешнем сезоне - больше только у «Реала»

17 Мая 2023 • 22:11 Комментировать
Интер Милан
1:0
Милан
окончен

Миланский «Интер» стал первым финалистом Лиги чемпионов, в то время как сейчас в Манчестере определяется второй финалист. «Интер» забил в обоих матчах с «Миланом» - и, в целом, миланцы, проведя двенадцать матчей в текущем розыгрыше самого престижного клубного турнира в европейском футболе, забивали в девяти из них.

Только мадридский «Реал» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов забивал в большем количестве матчей - во всех одиннадцати проведенных на данный момент.

Следить за событиями игры между «Манчестер Сити» и «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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