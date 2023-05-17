Мальдини прокомментировал поражение «Милана» от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини считает, что команда пока не готова к покорению главного еврокубка.

«Выход в полуфинал – уже достижение, от нас этого не ждали. Однако, конечно, проигрывать в полуфинале «Интеру» – это по-особенному болезненно.

Сезон можно будет считать очень успешным, если мы финишируем в четвёрке в Серии А. Нам нужно сделать всё возможное в оставшихся матчах, чтобы добиться этого.

Как я уже говорил, «Милан» пока не готов биться за победу сразу в двух турнирах. Мы должны грамотно распорядиться прибылью, полученной благодаря достигнутым успехам, чтобы продолжить рост», – цитирует Football Italia Мальдини.