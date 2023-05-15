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Чемпионат Италии. Серия А

Ачерби: «Если мы не пройдём завтра «Милан», это будет катастрофа»

15 Мая 2023 • 14:25 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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16.05 22:00

Центральный защитник «Интера» Франческо Ачерби будет очень расстроен, если его команда завтра не пройдёт «Милан» и не выйдет в финал Лиги чемпионов. Напомним, первый матч «нерадзурри» выиграли со счётом 2:0.

«Мой период в «Милане»? Тогда я даже подумывал о завершении карьеры, но тогда я был глуп. Со мной случилась болезнь, которая привела меня в чувство. Если мы не пройдём завтра «Милан», это будет катастрофа, сезон можно будет считать провальным», – сказал Ачерби на предматчевой пресс-конференции.

Ачерби выступал за «Милан» в сезоне-2012/13. Права на футболиста до сих пор принадлежат римскому «Лацио», за «Интер» 35-летний Франческо играет в аренде.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Франческо Ачерби
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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