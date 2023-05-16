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Чемпионат Италии. Серия А

Беннасер высказался о своей травме после перенесённой операции

16 Мая 2023 • 20:42 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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Через 0 ч. 56 мин.

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер рассказал о своём состоянии.

Напомним, что из-за повреждения колена, полученного в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Интера», алжирец выбыл из строя примерно на полгода.

«Операция на колене прошла успешно, мой путь к выздоровлению начинается сегодня. Это тяжёлое испытание, которое надолго оставит меня без футбола, но я готов мужественно его перенести. Сделаю всё, чтобы вернуться ещё более сильным. Спасибо всем за пожелания», – написал 25-летний футболист в социальных сетях.

В текущем сезоне Исмаэль Беннасер провёл 40 матчей за «Милан», отметившись тремя голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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