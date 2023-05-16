Беннасер высказался о своей травме после перенесённой операции

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер рассказал о своём состоянии.

Напомним, что из-за повреждения колена, полученного в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Интера», алжирец выбыл из строя примерно на полгода.

«Операция на колене прошла успешно, мой путь к выздоровлению начинается сегодня. Это тяжёлое испытание, которое надолго оставит меня без футбола, но я готов мужественно его перенести. Сделаю всё, чтобы вернуться ещё более сильным. Спасибо всем за пожелания», – написал 25-летний футболист в социальных сетях.

В текущем сезоне Исмаэль Беннасер провёл 40 матчей за «Милан», отметившись тремя голами и двумя ассистами.