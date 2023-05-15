Пальюка: «Милан» заставит заплатить дорогую цену за свою шкуру»

Бывший голкипер миланского «Интера» Джанлука Пальюка не верит в то, что «Милан» сможет отыграться после поражения в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов от «Интера». Подопечные Стефано Пиоли пропустили два безответных мяча. Но Пальюка не сомневается, что «Милан» заставит «Интер» дорого заплатить за победу.

- «Интер» явный фаворит, я не верю в «Милан», но это раненый «Милан». Он заставит «Интер» дорого заплатить за успех. Но в финале я вижу «Интер», - цитирует слова Пальюки итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ответный матч между «Интером» и «Миланом» состоится шестнадцатого мая.