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Лига чемпионов

Реакция УЕФА на информацию о переносе финала Лиги чемпионов

12 Мая 2023 • 12:22 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
16.05 22:00

В пятницу появилась информация о том, что финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Лиссабон. УЕФА якобы опасается возможных беспорядков в Турции на фоне президентских выборов. Комментарий по поводу появившейся информации дали непосредственно в УЕФА.

«Финал Лиги чемпионов 2023 года планируется провести в Стамбуле, как и намечено, 10 июня. У нас нет дополнительных комментариев по этому вопросу», - комментарий пресс-службы УЕФА приводит ТАСС.

 В финале Лиги чемпионов сыграют победители пар «Манчестер Сити» - «Реал» (первый матч – 1:1) и «Интер» - «Милан» (первый матч – 2:0).

Добавим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Ливерпуль».

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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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