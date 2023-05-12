Реакция УЕФА на информацию о переносе финала Лиги чемпионов

В пятницу появилась информация о том, что финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Лиссабон. УЕФА якобы опасается возможных беспорядков в Турции на фоне президентских выборов. Комментарий по поводу появившейся информации дали непосредственно в УЕФА.

«Финал Лиги чемпионов 2023 года планируется провести в Стамбуле, как и намечено, 10 июня. У нас нет дополнительных комментариев по этому вопросу», - комментарий пресс-службы УЕФА приводит ТАСС.

В финале Лиги чемпионов сыграют победители пар «Манчестер Сити» - «Реал» (первый матч – 1:1) и «Интер» - «Милан» (первый матч – 2:0).

Добавим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Ливерпуль».