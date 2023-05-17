Капелло назвал главных героев «Интера»

Миланский «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, и даже никогда не имевший отношения к этому клубу Фабио Капелло решил поздравить «Интер». Известный мастер оборонительных редутов, Капелло, и сейчас получил удовольствие прежде всего от того, что «Интер» не пропустил ни одного гола от «Милана».

По его словам, главными героями являются защитники, а особо Капелло импонирует то, что тройка оборонцев является итальянской - это Франческо Ачерби, Алессандро Бастони и Маттео Дармиан.

- Трое защитников, трое итальянцев, которые обеспечивают надежность. Победный выбор Индзаги, - цитирует слова Капелло итальянское новостное агентство ITASportPress.