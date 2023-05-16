​Украинский футболист раскритиковал Шевченко за соседа на трибуне

Украинский футболист Роман Зозуля резко раскритиковал легендарного Андрея Шевченко. Поводом стал тот факт, что на недавнем матче Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером» Шевченко сидел рядом с известным теннисистом Новаком Джоковичем. Зозуля указал на то, что Джокович поддерживает возвращение российских спортсменов к официальным турнирам.

«Если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенными пророссийскими взглядами, то ты априори не можешь прижиматься к нему с блаженным видом», - такое мнение изложил Зозуля.

«Так чего там сидит наша национальная гордость?! Знал ли Шевченко, что сидит с Джоковичем?» - вопрошает Зозуля.

Напомним, что в 2004 году Андрей Шевченко выигрывал «Золотой мяч». Что касается Романа Зозули, то его наивысшим достижением в карьере является титул чемпиона Украины в 2009 году.