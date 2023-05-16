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Лига чемпионов

​Украинский футболист раскритиковал Шевченко за соседа на трибуне

16 Мая 2023 • 14:24 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
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Через 6 ч. 40 мин.

Украинский футболист Роман Зозуля резко раскритиковал легендарного Андрея Шевченко. Поводом стал тот факт, что на недавнем матче Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером» Шевченко сидел рядом с известным теннисистом Новаком Джоковичем. Зозуля указал на то, что Джокович поддерживает возвращение российских спортсменов к официальным турнирам.

«Если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенными пророссийскими взглядами, то ты априори не можешь прижиматься к нему с блаженным видом», - такое мнение изложил Зозуля.

«Так чего там сидит наша национальная гордость?! Знал ли Шевченко, что сидит с Джоковичем?» - вопрошает Зозуля.

Напомним, что в 2004 году Андрей Шевченко выигрывал «Золотой мяч». Что касается Романа Зозули, то его наивысшим достижением в карьере является титул чемпиона Украины в 2009 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Роман Зозуля
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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