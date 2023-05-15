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Лига чемпионов

Букмекеры практически не верят в то, что «Милан» пройдёт «Интер»

15 Мая 2023 • 16:30 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
1 2.05 X 3.35 2 3.80
16.05 22:00

После поражения со счетом 0:2 в первом, формально домашнем матче, шансы «Милана» на выход в финал Лиги чемпионов призрачны - так считает большинство букмекерских контор. Обзор их оценок провело итальянское новостное агентство ITASportPress. Коэффициенты на победу «Интера» колеблются от 2 до 2,6, в то время как на победу «Милана» - от 3,6 до 4,1.

Вероятность того, что «Милан» не просто выиграет, а переведет матч в дополнительное время, оценивается в 11-12 к одному, в зависимости от конторы. Наконец, ставка на то, что «Милан» уже в основное время реши вопрос и победит с разницей в три мяча, составляет 34 к одному.

Ответный матч состоится шестнадцатого мая, во вторник вечером. 

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Евро-Футбол.Ру,
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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