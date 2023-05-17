Бывший защитник «Интера»: «Милану» потребуются годы, чтобы забыть это поражение»

Микеле Серена, бывший защитник «Интера» в пору с 2000 по 2003 год, то есть как раз в то время, когда в 2001 году «Интер» проиграл «Милану» со счетом 0:6, рад свершившейся мести.

Он надеется, что этот вылет будет вспоминаться поклонникам «Милана» годами - как переживал «Интер» и другую неудачу той поры, вылет в полуфинале ЛЧ 2002/2003.

- Когда нас в 2003 году выбил «Милан», мы переживали это годами. Тогда им повезло, просто повезло. А сейчас «Интер» заслужил успех. Теперь они будут переживать это годами, - считает Микеле Серена, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.