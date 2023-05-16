Рио Фердинанд: «Леау может вытянуть команду»

Бывший английский защитник Рио Фердинанд считает, что возвращение Рафаэла Леау в состав «Милана» может сыграть на руку итальянскому клубу, который без португальца вчистую проиграл первый матч со счетом 0:2.

- Леау - звезда, у него есть все задатки. Когда он на поле, он поднимает другим футболистам уверенность в себе. Он - индивидуальность, он способен менять такие игры. Он не только быстр и техничен, но и умен на поле, а это очень редкая комбинация, - считает Фердинанд, цитируемый BT Sport.

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