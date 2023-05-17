Итальянский клуб сыграет в финале ЛЧ спустя 6 лет - это вторая по продолжительности пауза для Италии

Миланский «Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов спустя шесть лет после того, как там сыграл туринский «Ювентус», проигравший мадридскому «Реалу» со счетом 1:4. Для этого «Интеру» пришлось преодолеть сопротивление двух португальских грандов, а также земляков из «Милана».

Как оказалось, серия из шести лет без участия итальянского клуба в финале самого престижного клубного турнира футбольной Европы - вторая по продолжительности в истории итальянского футбола.

Рекордной является серия с 1973 по 1983 год - целых десять лет пребывавший в то время в глубоком кризисе итальянский футбол не мог делегировать представителя в финал Кубка чемпионов, ныне известного как Лига чемпионов.