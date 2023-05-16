Матерацци: «Ибрагимович так и не сможет выиграть Лигу чемпионов»

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци сокрушается, что Златан Ибрагимович, которого он очень уважает, не сможет выиграть Лигу чемпионов. Ибрагимовича не включили в заявку на плей-офф Лиги чемпионов, играть он не может, а посему вынужден наблюдать за всем со стороны.

- Златана нет в списке, очень жаль, он не может ни выиграть, ни проиграть дерби, - заявил Матерацци, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Следить за событиями игры полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.