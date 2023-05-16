Барелла: «Игра с «Миланом» потребует много мужества»

Полузащитник «Интера» Николо Барелла поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Милана». Напомним, что первая встреча этих команд, завершилась уверенной победой «нерадзурри» со счётом 2:0.

«Игра с «Миланом» потребует много мужества и силы, но вы должны понимать, что это футбольный матч, поэтому случиться может всё, что угодно, и на это могут повлиять различные факторы», — цитирует Бареллу пресс-служба УЕФА.

Матч «Интер» — «Милан» состоится сегодня, 16 мая, и начнётся он в 22:00 по московскому времени. Отметим, что победитель этого противостояния в финале Лиги чемпионов встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».