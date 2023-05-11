«Интер» впервые в истории сыграл семь сухих матчей в Лиге чемпионов

Миланский «Интер» минувшим вечером оформил сухую победу над «Миланом» - 2:0. Отличились Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.

Как сообщает Opta Sports, прошедший сухой матч стал для «нерадзурри» уже седьмым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Таким образом, «Интер» установил клубный рекорд по числу матчей без пропущенных голов в отдельном розыгрыше Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.

Напомним, что начал путь в ЛЧ в текущем сезоне «Интер» в сложнейшем квартете с «Баварией», «Барселоной» и чешской «Викторией».

О том, как проходила игра «Сан-Сиро», читайте в нашем репортаже.