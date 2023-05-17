Индзаги: «Меня просили вывести «Интер» в 1/8 финала Лиги чемпионов»

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что думает о выходе своей команды в финал Лиги чемпионов.

«Интер» стал первым финалистом нынешнего розыгрыша самого престижного еврокубка, обыграв «Милан» в полуфинальном противостоянии (2:0 и 1:0).

«Чтобы осознать произошедшее, потребуется несколько дней. Мы мечтали о выходе в финал. Победа в дерби в полуфинале Лиги чемпионов дарит невероятные ощущения.

Для меня большая гордость быть тренером такой команды. Когда я приходил сюда, меня просили вывести «Интер» в 1/8 финала Лиги чемпионов, ведь клубу это не удавалось с 2011 года. Мы заслужили сыграть в финале», – высказался в интервью SportMediaset Индзаги.