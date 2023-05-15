Булыкин: «Думаю, завтра «Милану» будет тяжело»

Российский футбольный эксперт Дмитрий Булыкин не верит в силы «Милана» перед ответным матчем против «Интера» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. В ответной игре итальянским грандам предстоит сойтись завтра, 16 мая.

«Думаю, «Милану» будет тяжело. «Интер» сможет ещё забить, решив этим вопросы о выходе в финал», - заявил Булыкин «Газете.Ру».

Напомним, что «россонери» не удалось поразить ворота «Интера» в первом матче – «нерадзурри» всухую победили, по голу на свой счёт записали Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.

Ранее эксперт поделился своими мыслями об ответном матче во второй паре полуфиналистов. В ней лицом к лицу сойдутся «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».