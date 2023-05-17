Президент «Интера»: «Мы верим, что сможем победить в финале»

Президент «Интера» Стивен Чжан ответил на вопросы журналистов после выхода команды в финал Лиги чемпионов.

Команда Симоне Индзаги отпраздновала победу над «Миланом» со счётом 3:0 по сумме двух матчей полуфинала. Победу в ответном поединке (1:0) «нерадзурри» принёс гол Лаутаро Мартинеса.

«Выход в финал Лиги чемпионов – невероятное достижение. Огромная благодарность тренеру и персоналу, которые проделали отличную работу.

В финале возможно всё, и мы верим в то, что сможем добиться победы и завоевать трофей», – заявил в интервью Sky Sport Чжан.

Соперник «Интера» по финалу определится по итогам ответного матча «Манчестер Сити» против «Реала», который пройдёт 17 мая. Результат первой игры – 1:1.