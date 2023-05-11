Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от полуфинального матча Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом» (2:0).

- У «Милана» есть шансы на выход в финал?

- Думаю, да. Если «россонери» качественно проведут начало ответной игры, то конечно. Дело в том, что «Милан» был в шоковом состоянии из-за быстрых голов. Если в следующей игре команда Пиоли будет вести как минимум со счетом 1:0, у нее будут все шансы на выход в финал.

- Для обеих команд участие в полуфинале Лиги чемпионов - невероятный успех или закономерность?

- Итальянский чемпионат всегда привлекал внимание, команды из Серии А часто заходили далеко в решающих стадиях еврокубков, сейчас они встречаются друг с другом. Конечно, это доказывает высокий уровень всех итальянских коллективов. В этом сезоне до четвертьфинала дошёл ещё и «Наполи», так что это вполне логично. Они по праву дошли до полуфинала.

- Вам кажется, что победитель турнира выйдет из другой стороны сетки?

- Конечно, сейчас все в руках у «Манчестер Сити». Вопрос, ко окажется сильнее - англичане или «Реал» более интересен. Футбол непредсказуем, здесь может случиться что угодно. Свое предпочтение я отдам победителю пары «Реал» - «Сити».

- Но сенсацию в последнем матче вы все равно не исключаете?

- Конечно, нет. Иначе было бы неинтересно смотреть футбол.