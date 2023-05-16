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Лига чемпионов

«Интер» снова одолел «Милан» в дерби и вышел в финал Лиги чемпионов впервые за тринадцать лет

16 Мая 2023 • 23:52 Комментировать (2)
Интер Милан
1:0
Милан
окончен

Два миланских клуба окончательно решили между собой, кто из них отправится в финал Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Интер Милан1:0Милан
(1:0) Мартинес Лаутаро74'  
Онана АндреДармиан МаттеоАчерби ФранческоБастони АлессандроДюмфрис ДензелБарелла Николо  79' 84' (Корреа Хоакин ( 84') Чалханоглу ХаканМхитарян Генрих 44' (Брозович Марсело ( 44') Димарко Федерико 66' (Лукаку Ромелу ( 66') Мартинес Лаутаро  82' 84' (Гальярдини Роберто ( 84') Джеко Эдин 66' (Госенс Робин ( 66')
Запасные: Де Врей СтефанБелланова РаульКордац АлексАслани КристьянСтанкович АлександерД'Амброзио ДанилоХанданович Самир
Меньян МайкКалабрия ДавидеТиав Малик  56' 64' (Калюлю Пьер ( 64') Томори Фикайо  82'Эрнандес ТеоТонали Сандро  79'Крунич Раде  81'Мессиас Жуниор 76' (Ориги Дивок ( 76') Диас Браим 76' (Салемакерс Алексис ( 76') Леау РафаэлЖиру Оливье
Запасные: Габбия МаттеоБалло-Туре ФодеКьяер СимонПобега ТоммазоРебич АнтеДе Кетеларе ШарльМиранте АнтониоФлоренци АлессандроНава Лапо
16 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

В первом раунде миланского дерби в полуфинале Лиги чемпионов «Интер» одержал победу на выезде, быстро забив два безответных мяча в ворота «Милана». Да, пусть это несколько режет слух, потому что правило гостевого гола отменено, а для обеих команд «Сан-Сиро» является домашним стадионом, но фанатские квоты на трибуны всё равно получаются разные.

Среди прогнозистов был консенсус, что в следующую стадию, то есть уже в финал турнира, пройдёт «Интер». Потому что «нерадзурри» по праву и по игре победили в первом матче, а не только по счёту. Плюс в последнее время «интеристы» смотрятся получше, да и состав у них вроде посильней, чем у «россонери». Зато в основу «Милана» вернулся Леау, пропустивший первый полуфинал из-за травмы.

Если бы на пятой минуте Тео Эрнандес результативно попал в ворота дальним ударом – глядишь, стало бы сразу интереснее. Тогда преимущество «Интера» по сумме двух матчей сократилось бы до минимума. Но это оказался удар мимо. Чуть позже «Милан» снова мог отличиться. Онана несколько опрометчиво выскочил на край своей вратарской, откуда Жиру скинул к ближней штанге, и благо для «Интера», что там оказался Дармиан, а не кто-нибудь из «Милана».

Потом был угловой гостей, вскоре после него «россонери» загубили прекрасный шанс. Тонали начал атаку гостей спорным отбором у Бареллы, а в финальной стадии Диас замыкал прострел Тонали с левого края и пробил низом в правый угол прямо в руки Онаны. «Интер» быстро отреагировал своим моментом, когда Дюмфрис пасовал справа, а только что получивший медицинскую помощь Барелла не сумел переиграть Меньяна, но перед этим всё равно офсайд был.

В середине тайма «Интер» смотрелся посолидней, однако к сороковой минуте не смог остановить проход по левой зоне Леау, пробившего рядом с дальней штангой. Правда, Рафаэл подыграл себе рукой в той атаке. Хозяева ответили моментом Джеко, бившего головой после подачи Чалханоглу, там «россонери» выручил Меньян. После углового Лаутаро Мартинес ногой с линии штрафной закрутил мяч чуть выше левой девятки.

Мхитарян в конце первого тайма понял, что не сможет продолжать матч из-за травмы, поэтому Индзаги заменил его на Брозовича. После перерыва «Милану» не удалось создать серьёзное давление на чужие ворота, а на 74-й минуте всё стало ясно уже на 99,9 процентов. Свежие Госенс и Лукаку плюс игравший с первых минут Лаутаро на троих разыграли ситуацию слева в чужой штрафной не столь эффектно, сколько эффективно. В итоге последний после короткого паса предпоследнего вонзил мяч в ближний угол и огорчил Меньяна (1:0).

Все остальные игроки «Милана», болельщики, тренерский штаб и руководство тоже, естественно, расстроились. Времени оставалось совсем мало, а от «россонери» теперь требовалось забивать целых три мяча. Никаких предпосылок к этому не было, и даже локально сравнять счёт в конкретном матче у «россонери» не получилось. Итог – «Интер» шагает в свой первый финал Лиги чемпионов после 2010 года. Тогда он выиграл в решающем матче у «Баварии», а 10 июня 2023 года сойдётся в финальной схватке либо с «Манчестер Сити», либо с мадридским «Реалом».

Кирилл Иванцов

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Комментарии (2)
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Juventissimo
17 Мая 2023 в 00:13
Ожидаемо, о чем я написал неделей ранее. Милан так и не нашел средства играть от счёта 0-2. Психологически был надломлен, судя по никакой игре. Пиоли и вся команда откровенно провалили концовку сезона. Сил не рассчитали.
InterSan
16 Мая 2023 в 23:58
Благодарим команду. Очень качественные игры в конце сезона. Молодец Индзаги и все игроки.
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