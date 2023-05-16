«Интер» снова одолел «Милан» в дерби и вышел в финал Лиги чемпионов впервые за тринадцать лет

Два миланских клуба окончательно решили между собой, кто из них отправится в финал Лиги чемпионов.

В первом раунде миланского дерби в полуфинале Лиги чемпионов «Интер» одержал победу на выезде, быстро забив два безответных мяча в ворота «Милана». Да, пусть это несколько режет слух, потому что правило гостевого гола отменено, а для обеих команд «Сан-Сиро» является домашним стадионом, но фанатские квоты на трибуны всё равно получаются разные.

Среди прогнозистов был консенсус, что в следующую стадию, то есть уже в финал турнира, пройдёт «Интер». Потому что «нерадзурри» по праву и по игре победили в первом матче, а не только по счёту. Плюс в последнее время «интеристы» смотрятся получше, да и состав у них вроде посильней, чем у «россонери». Зато в основу «Милана» вернулся Леау, пропустивший первый полуфинал из-за травмы.

Если бы на пятой минуте Тео Эрнандес результативно попал в ворота дальним ударом – глядишь, стало бы сразу интереснее. Тогда преимущество «Интера» по сумме двух матчей сократилось бы до минимума. Но это оказался удар мимо. Чуть позже «Милан» снова мог отличиться. Онана несколько опрометчиво выскочил на край своей вратарской, откуда Жиру скинул к ближней штанге, и благо для «Интера», что там оказался Дармиан, а не кто-нибудь из «Милана».

Потом был угловой гостей, вскоре после него «россонери» загубили прекрасный шанс. Тонали начал атаку гостей спорным отбором у Бареллы, а в финальной стадии Диас замыкал прострел Тонали с левого края и пробил низом в правый угол прямо в руки Онаны. «Интер» быстро отреагировал своим моментом, когда Дюмфрис пасовал справа, а только что получивший медицинскую помощь Барелла не сумел переиграть Меньяна, но перед этим всё равно офсайд был.

В середине тайма «Интер» смотрелся посолидней, однако к сороковой минуте не смог остановить проход по левой зоне Леау, пробившего рядом с дальней штангой. Правда, Рафаэл подыграл себе рукой в той атаке. Хозяева ответили моментом Джеко, бившего головой после подачи Чалханоглу, там «россонери» выручил Меньян. После углового Лаутаро Мартинес ногой с линии штрафной закрутил мяч чуть выше левой девятки.

Мхитарян в конце первого тайма понял, что не сможет продолжать матч из-за травмы, поэтому Индзаги заменил его на Брозовича. После перерыва «Милану» не удалось создать серьёзное давление на чужие ворота, а на 74-й минуте всё стало ясно уже на 99,9 процентов. Свежие Госенс и Лукаку плюс игравший с первых минут Лаутаро на троих разыграли ситуацию слева в чужой штрафной не столь эффектно, сколько эффективно. В итоге последний после короткого паса предпоследнего вонзил мяч в ближний угол и огорчил Меньяна (1:0).

Все остальные игроки «Милана», болельщики, тренерский штаб и руководство тоже, естественно, расстроились. Времени оставалось совсем мало, а от «россонери» теперь требовалось забивать целых три мяча. Никаких предпосылок к этому не было, и даже локально сравнять счёт в конкретном матче у «россонери» не получилось. Итог – «Интер» шагает в свой первый финал Лиги чемпионов после 2010 года. Тогда он выиграл в решающем матче у «Баварии», а 10 июня 2023 года сойдётся в финальной схватке либо с «Манчестер Сити», либо с мадридским «Реалом».

Кирилл Иванцов