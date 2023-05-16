Брайда верит, что Леау может переломить ситуацию в игре с «Интером»

Сегодня вечером «Милану» предстоит попробовать отыграться после поражения от «Интера», и бывший функционер клуба Арьедо Брайда уверен в том, что «Милану» поможет возвращение Рафаэла Леау, который пропустил из-за повреждения мышцы первый матч. Леау сыграл очень важную роль в противостоянии с «Наполи» в четвертьфинале, но сейчас перед «Миланом» из-за дефицита много более сложная задача.

- Футбол бывает странным. Я считаю, что с 0:2 можно отыграться. Но для этого нужен настоящий «Милан», который сыграет с честью, с огнем в глазах. С Леау может быть все, он делает на поле то, что неподвластно другим. Леау - современный Гуллит, - цитирует слова Брайды итальянское новостное агентство ITASportPress.