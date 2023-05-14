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Лига чемпионов

Бобан оценил шансы «Милана» в противостоянии с «Интером»

14 Мая 2023 • 20:44 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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16.05 22:00

Бывший игрок «Милана» Звонимир Бобан поделился мыслями о предстоящем полуфинале Лиги чемпионов.

Первая встреча завершилась победой «нерадзурри» со счётом 2:0. По словам Бобана, чтобы перевернуть ход противостояния, коллективу Стефано Пиоли потребуется совершить настоящий подвиг, однако это вполне возможно: «Милан» проводит не лучший отрезок, но этот матч может всё спасти. Мы уже видели, что эта команда сильна духом, игроки способны выкладываться на 100%. Сейчас «Интер» гораздо сильнее, но в дерби возможно всё. «Милан» может совершить чудо, если забьёт первым», – цитирует журналист Альфредо Педулла экс-футболиста «россонери».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Звонимир Бобан
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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