Бобан оценил шансы «Милана» в противостоянии с «Интером»

Бывший игрок «Милана» Звонимир Бобан поделился мыслями о предстоящем полуфинале Лиги чемпионов.

Первая встреча завершилась победой «нерадзурри» со счётом 2:0. По словам Бобана, чтобы перевернуть ход противостояния, коллективу Стефано Пиоли потребуется совершить настоящий подвиг, однако это вполне возможно: «Милан» проводит не лучший отрезок, но этот матч может всё спасти. Мы уже видели, что эта команда сильна духом, игроки способны выкладываться на 100%. Сейчас «Интер» гораздо сильнее, но в дерби возможно всё. «Милан» может совершить чудо, если забьёт первым», – цитирует журналист Альфредо Педулла экс-футболиста «россонери».